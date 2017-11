El productor de ‘Esto es Guerra‘, Peter Fajardo, desató toda su ira, y, a través de sus redes sociales arremetió contra Jazmín Pinedo por no llamar la atención a sus panelistas de ‘Espectáculos‘, Antonio Pavón y Carlos ‘Tomate’ Barraza, quienes protagonizaron un bochornoso incidente este último fin de semana.

“Ahora no les conviene hablar de farándula o lo que ocurrió el fin de semana? ¿Qué raro no?“, publicó Peter en su historia de Instagram. Esto generó polémica entre cibernautas, quienes pedían la opinión de Jazmín. Sin embargo, horas después el productor del reality eliminó su publicación.

Cabe mencionar que este último fin de semana, Antonio Pavón armó tremendo escándalo a las afueras de una conocida discoteca en Barranco. Mientras que ‘Tomate’ Barraza fue tildado de ‘racista’ por algunos usuarios, luego de que Rodrigo González publicara en sus redes sociales algunas conversaciones del cantante insultando a un supuesto amigo de su aún esposa Vanessa López.

Rodrigo González da con palo a ‘Tomate’ Barraza por insultar a supuesto amigo de su esposa

¡¡PARA NO CREERLO!! El cantante ‘Tomate’ Barraza vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue acusado de insultar a un misterioso joven, quien estaría pretendiendo a su aún esposa Vanessa López. A través de las redes sociales, Rodrigo González no tuvo piedad y le dio con palo al panelista de “Espectáculos”, publicando las conversaciones del salsero usando calificativos como “serrano”, “maricón”, entre otros.

“Una vergüenza Carlos Tomate Barraza enviando estos mensajes amenazantes a las 4:50AM insultando entre otras cosas de “Serrano de Mierda con Plata” a otra persona“, publicó “Peluchín“.

Pero todo no quedó ahí, pues como relata Rodrigo, en las conversaciones se lee que Vanessatilda de loco a ‘Tomate’ Barraza y le pide a su amigo que no responda los insultos de su ex pareja. “Según cuenta su aún esposa no es la primera vez que amenaza así a quien el piensa que quiere tener algo con ella y lo hace desde su cuenta oficial. Aquí también hay un mensaje de ella pidiéndole a su amigo que no le responda“, indicó Rodrigo.