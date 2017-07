Phillip Buters: “Korina no es arepera”

Fiel a su estilo, el conductor Phillip Butters, habló fuerte y claro sobre la situación migratoria que llevó a Korina Rivadeira a la clandestinidad. Según el conductor de radio Exitosa, la venezolana ha tenido el tiempo necesario para regularizar su papeles migratorios.

“Ella es una chica lindísima, guapa, talentosa, pero tiene muchísimos años en el Perú. Ella tiene todos los recursos y ha tenido todo el tiempo para regularizar su situación migratoria…Todo el tiempo del mundo, todos los contactos, ella no es una refugiada política, no es una ‘arepera’, no es alguien que la pase mal”, añadió.

Además, el popular ‘sabelón’ resaltó el buen sueldo que gana la modelo. “Korina, por lo menos, tiene 4 o 5 años en el Perú ganando un sueldo que no lo gana ni un gerente de un banco, entonces ella tiene para contratar al mejor estudio de abogados largamente para que la represente”, acotó.

Según Phillip, lo mejor sería que la veneca salga de país por su propia cuenta y soluciones su situación legal para luego regresar a nuestro país. “Yo sí creo que puede regresar, si se ha casado con peruano, y su casamiento es válido, tendrá que salir del país para cumplir con la ley que le dice que salga. Regresará al Perú como la señora Hart, cumpliendo todas las leyes, y ojalá que pague todos los impuestos que dejó de pagar en su momento”, finalizó.