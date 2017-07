Phillip Butters a Kenji Fujimori: “Eres un niño engreído”

Fiel a su estilo, Phillip Butters se mostró a favor de la decisión de Fuerza Popular de suspender al congresista Kenji Fujimori, debido a sus “inconductas reiteradas, permanentes y planificadas”.

Durante su programa en Exitosa, Butters tildó de “niño engreído” a Kenji y consideró que “está bien suspendido por faltoso”.

Todo no quedó ahí. El conductor señaló que el menor de los Fujimori “se dedica a no ir al Congreso, a no participar en comisiones, a no ir a la comisión política de su propio partido y se dedica a ‘payasear’”.

“Hace política por el Twitter, por el Facebook con sus caricaturas. Y eso es poco serio, le hace mal país (…) Kenji se ha convertido en un ‘clown’ de la política”, arremetió Butters.

Cabe indicar que la suspensión a Kenji fue adoptada después de una votación donde 44 congresistas votaron a favor y hubo 7 abstenciones. El comunicado responsabiliza al congresista sancionado por “los diversos mensajes emitidos a través de su cuenta de Twiter” y que según los acusadores vulneraron el reglamento interno que castiga “actos contra la unidad, fraternidad, y actos contra los principios, valores y normas del partido”.