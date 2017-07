Phillip Butters: “Korina Rivadeneira tiene 7 años en Perú y gana más que un gerente de banco”

Phillip Butters se pronunció hoy sobre el caso de la venezolana Korina Rivadeneira, a quien la Policía le exige que se ponga a derecho tras la orden de expulsión en su contra, dictada por Migraciones.

Durante su programa en Exitosa, Butters sostuvo que la extranjera tuvo “todo el tiempo del mundo” para regularizar su situación migratoria en nuestro país.

“Es una mujer talentosa, qué duda cabe. Pero tiene muchísimos años en el Perú y ha tenido todo el tiempo y los recursos para regularizar su situación migratoria. Ella no es una refugiada política ni es una persona que la pase mal. Korina cuanto menos tiene siete años en el Perú ganando un sueldo que no gana un gerente de un banco. Así de sencillo”, manifestó.

En este sentido, Butters criticó a los extranjeros ilegales que le quitan un puesto de trabajo a los peruanos.

“Judy Rodriguez tú te rompes el alma por estudiar. Trabajas todos los días desde las 5 de la mañana. Estás estudiando los sábados. Te va a gustar que venga una chica venezolana tan bonita y talentosa como tú, y que la chica sea ilegal y te quite la chamba. Yo no voy a discutir. Korina es realmente una chica preciosa y ciertamente talentosa. Pero tiene siete años acá y gana mucho dinero”, manifestó.

El conductor insistió en que Korina debió regularizar su problema migratorio desde hace tiempo. “No has hecho más que mediatizar el tema, presionar al presidente Kuczynski, al Defensor del Pueblo y ponerte en una condición de víctima que no es tal, porque tiene años aquí”, sentenció.