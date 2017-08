Pietro Sibille feliz con Andrea Luna y esta es la prueba

El actor Pietro Sibille dijo estar tranquilo en su relación de tres años con Andrea Luna; sin embargo, el tema del matrimonio aún lo ve algo lejano.

“¿Si nos vamos a casar? No lo creo, por el momento no está en mis planes. Andrea tiene planes de salir al extranjero, yo no me proyecto, si llega la oportunidad me gustaría, pero por el momento no, aquí tengo trabajo”, dijo Sibille, quien encarnará al ‘mono’ en la película ‘Once machos’ y cuya preparación física fue fundamental ya que será el arquero del equipo liderado por Aldo Miyashiro. (A.R)