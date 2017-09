Pilar Astucuri: “Clavito sí es celoso”

La ex esposa del líder de ‘Clavito y su chela’, Pilar Astucuri, poco se sorprendió tras enterarse que Robert Muñoz fue acusado de agredir físicamente a su actual pareja Andrea Fonseca y lejos de entrar en detalles de lo que le tocó vivir al lado del cumbiambero, aseguró que ahora se encuentra “muy feliz” alejada de él.

“No quiero saber nada él (Clavito), yo estoy alejada de él. Lo que pasó conmigo, ya pasó”, dijo la exintérprete ‘Siento que no puedo vivir sin ti’ al ser consultada si en algún momento de su matrimonio el cumbiambero le alzó la mano.

-¿Crees que ‘Clavito’ golpeó a Andrea?

La verdad no la conozco, no tengo idea de nada, no sé.

-La joven dice que ‘Clavito’ es un hombre muy celoso, ¿es cierto?

Creo que como toda persona cuando queremos a alguien.

-¿Hablamos de celos ‘normales’ o ‘enfermizos’?

Sí era celoso, pero lo normal, como cualquiera.

-Sé que no quieres saber nada de Robert, pero cuando se habla de un caso de agresión es mejor contar lo que se sabe para ayudar quizás a un tercero.

No quiero opinar.

–Te siento más tranquila alejada de él.

Ahora sí estoy super tranquila, ahora sí.

-¿Regresarás a los escenarios?

Por ahora estoy alejada, pero más adelante veremos. (D. Bautista)