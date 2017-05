Pilar Gasca: “No me corrí de Milena”

La modelo Pilar Gasca dejó en claro que no se presentó al desfile ‘ExpoModa Gamarra’, donde también fue invitada Milena Zárate, porque tenía una sesión de fotos programada y para evitar caer en el juego de la colombiana. “No me puedo correr de nadie, porque no soy una delincuente. Yo no fui porque el dueño de la marca de jeans de la que soy imagen me avisó un día antes y yo ya tenía planeado una sesión de fotos para un catálogo. Y tercero, eso es lo que ella hubiera querido para que pueda tener más prensa”, dijo la joven a Karibeña.

-Milena dijo que eras una mujer “muy inteligente” para tener una marca de ropa.

No hay necesidad de ser abuela para emprender un negocio.

-¿Cómo va la denuncia por difamación que le entablaste?

Mi abogado se está encargando de eso.

(D.B)