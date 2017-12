Pilar Gasca se luce en fotos con Christian Domínguez

La modelo Pilar Gasca sorprendió a más de uno al compartir en sus redes sociales una fotografía al lado del cantante Christian Domínguez, quien asistió el último fin de semana a la fiesta de cumpleaños de su pareja. Ella detalló que el popular ‘wachimán’ llegó sin su pareja, la bailarina Isabel Acevedo y que fue contratado para animar la celebración junto con su orquesta. “Me tomé una foto con él, así como con el resto de los asistentes, todo con mucho respeto. ¿Si llegó con su pareja? No, estaba solo y no puedo hablar de ellos porque no conozco su relación”, comentó la exbailarina.

De otro lado, comentó estar feliz porque este año le ha ido muy bien con sus tiendas de ropa y que tiene pensado el próximo año expandir su empresa.