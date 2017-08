Pio Dean: “Shirley, no seas conchuda”

Rodney Pio Dean, expareja de Shirley Arica, descartó haber filtrado supuestas fotos íntimas de la modelo y dejó en claro que no tiene intención de malograrle “su carrera”. “No me interesa la vida de Shirley, para mí no existe, no entiendo por qué das a entender que paro pendiente de tu vida ¿Tú crees que voy aga­rrar una foto para malograr tu carrera? Tu vida no me interesa, no me suma”, sostuvo el padre de la hija la ‘chica realidad’.

Asimismo, le pidió a la modelo dejar de “chapar” en las discotecas con su nuevo saliente, Angelo, por respeto a sus familiares. “No seas conchuda, no te pongas a chapar con tu peor es nada delante de toda mi familia”, dijo.