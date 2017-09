Pio defiende a Shirley

Rodney Pio Dean aseguró que no permitiría que ningún hombre le alce la mano a la madre de su hija, Shirley Arica, luego que especule que su exsaliente, Angelo Ricci, la habría agredido físicamente, razón por la que ahora se encuentran distanciados. “Ella me dijo que no (la agredió) y bueno le creí. ¿Y si fuera cierto? Bueno saltaría, no como pareja, sino por mi hija nada más”, comentó el joven.

Asimismo, negó haberse peleado a golpes con Angelo en una discoteca el último fin de semana. “La verdad es que hubo trifulca, mis patas se fueron y cuando han regresado me quieren sacar, pero yo me pongo terco porque se me cayó mi billetera. No me he peleado con nadie, nunca vi a Angelo, no sé por qué arman eso”, dijo.