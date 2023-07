¿Pisado? Yaco Eskenazi le deja las cosas claras a Natalie Vértiz [VIDEO]

Compartir Facebook

¡Se prendió! Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz forman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo peruano. Con un matrimonio televisado y dos hijos de por medio, ambos han sabido afianzar su relación pese a que muchos no les tenían mucha fe en un inicio. Aunque algunos consideran que el éxito de la relación se debe a que el exguerrero es “pisado”, Yaco Eskenazi sorprendió al hacer una fuerte revelación sobre su romance con la reina de belleza.

¿Qué dijo Yaco?

La relación entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz va viento en popa. Hace poco ambos cumplieron 8 años de casados y lo celebraron con románticos mensajes en redes sociales, recibiendo el cariño de todos sus fanáticos, quienes los han acompañado en esta larga aventura.

En torno a su relación, el excapitán de los “Leones” ha sido cuestionado porque muchos lo consideran “pisado”. Si bien Yaco no lo desmintió, se animó a mandarle un fuerte mensaje a Natalie Vértiz, dejándole las cosas claras sobre su relación.

“Si te consideras el verdadero capitán, ¿por qué cuando llegas a tu casa te vuelves un gatito?”, le cuestionó Carlos Vílchez a Yaco. El “capitán histórico” no dudó en responder fuerte y claro. “Es que así debe ser (…) cuando dejas que la reina lleve las riendas DE LA CASA, es más tranquilo. (…) claro, yo le hago creer”.

Carlos Vílchez quedó sorprendido con la respuesta de Yaco, por lo que le volvió a preguntar y el también conductor reafirmó su respuesta, añadiendo picante a su declaración.

“Claro, yo le hago creer. Pero cuando no quiero algo, me cierro y me cierro. Por ejemplo, de 10, yo ganó 2 (discusiones) y no me importa porque son las 2 que sí o sí quiero ganar”, agregó Yaco.

“En el programa no me decía nada”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se conocieron y se enamoraron en “Esto es Guerra”. En aquel entonces, el aliancista de corazón era el capitán de los “Leones”, mientas que Natalie era una de las competidoras más débiles.

El conductor de “Mi mamá cocina…” señaló que durante su etapa en el programa, la reina de belleza no le decía nada. Muy por el contrario, respetaba su posición como capitán y acaraba las órdenes que daba Yaco.

“Ahí yo era aleonado. En el programa Natalie entendía que yo era el capitán y no me hacía ni un gesto. Aparte, ella sabe que cuando ya estoy “volando”, me deja solo. Soy muy renegón”, señaló Yaco.