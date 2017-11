Polémica por Eva Bracamonte

Luego que Eva Bracamonte denunciara al director de teatro Guillermo Castrillón de haberla acosado sexualmente, el actor y figura de la serie ‘De vuelta al barrio’, Fernando Luque, salió en defensa del dramaturgo, generando una ola de críticas. Incluso su colega Rodrigo Sánchez Patiño se indignó y reprochó el comentario de la figura de América Televisión.

“Eva estaba en todas su capacidades físicas y psicológicas para decidir si seguía o no por ese camino, pues no era una niña de siete años, ¿o sí? Entonces, ella decidió quedarse (…) Es como si en un primer ensayo, un director, para fines artísticos, me dé un beso. Ante eso, yo le digo, oye, no me gusta eso, no lo vuelvas a hacer”, escribió Luque en Facebook.

“Él accede, pero en los siguientes ensayos, si bien no me da un beso, hace cosas igual de incómodas, e incluso agresivas. Yo, sin embargo, sigo yendo a ensayar (…) Finalmente, en un último ensayo, me mete el dedo al cu… Yo, para ser completamente honesto, a estas alturas del partido no me sentiría en derecho de reclamar absolutamente nada, porque para ese entonces yo ya he aceptado esa dinámica de trabajo”, agregó.

Muchos cibernautas calificaron de “lamentable” y “vergonzoso” la posición del actor, lo que originó que él horas más tarde dijera que “lamenta” que muchos se hayan ofendido, pero se mantuvo firme en su punto de vista.

Lo que originó que su colega Rodrigo Sánchez Patiño lo ‘destruyera’. “Cuando volvamos a trabajar juntos te voy a meter los dedos al cu… y si pones resistencia usaré la fuerza en post del arte y porque quiero trabajar contigo. Abrazos (por atrás)”, escribió Sánchez Patiño debajo de la publicación.