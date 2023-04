¿Poliamor? Mujer confiesa el secreto del éxito de su matrimonio [VIDEO]

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿La mejor esposa? La figura del matrimonio y de las relaciones tradicionales entre hombre y mujer han estado presente desde hace muchos años. Depende de la religión, este constructo social puede ser más severo o curioso, como lo es en el caso del islam, budismo, entre otras. A lo largo de los años, el matrimonio y las relaciones convencionales han ido evolucionando. Muchas parejas ahora son formadas por 2 hombres, 2 mujeres e incluso hay quienes se atreven a ir más allá y experimentan una relación abierta o el poliamor. Este es el caso de Monica Huldt, quien reveló cual es el secreto de su relación con su esposo. Ambos se muestran muy felices y aseguran pasar por la mejor etapa de su matrimonio.

También puedes leer: Tiktoker peruano «peruaniza» a extranjeros: «Estoy aguja cholo» [VIDEO]

¿Qué confesó sobre su matrimonio?

En el canal de YouTube “Love, Don´t Judge”, Monica Huldt reveló cual es la clave para tener un matrimonio exitoso. Recalcó que muchas parejas no logran hacerse felices los unos a los otros, pero también resaltó que debido a su decisión, muchos de sus amigos le dijeron que “había perdido la dignidad”.

Monica Huldt revela la clave del éxito de su matrimonio.

“Siempre he tenido un lado sumiso desde que tengo memoria y siempre me han atraído los hombres asertivos y dominantes. Disfruto ser un ama de casa tradicional porque ese es mi lenguaje de amor. Me encanta hacer que las personas que amo se sientan bien”, comentó Huldt.

También puedes leer: «Como irte de un supermercado sin pagar»: Tiktoker indigna con tutorial para no pagar los productos que compra

Asimismo, manifestó que deja que su marido tenga otras parejas sexuales. Con esto, ella busca darle tranquilidad a su matrimonio y asegura también que se siente confiada del amor que le tiene su esposo.

“Siento que, como mujer, tengo una visión del sexo diferente a la de un hombre. Entonces, para un chico, es algo divertido. Sé en mi corazón que me ama porque viene a mi casa. Me cuida muy bien”, aseveró.

El esposo más feliz

John, esposo de Monica Huldt, reveló que se siente un hombre privilegiado por su matrimonio. Afirmó que muchas personas quisieran tener su libertad, por lo que toma con mucha responsabilidad el acuerdo al que llegó con su esposa.

“Es un lujo que tengo y que probablemente la mayoría de los hombres desearían tener, solo por la programación genética. Creo que hace que la relación sea mucho más relajada porque no hay nada en mi vida que desee que no pueda tener. Y creo que eso me convierte en un mejor esposo”.