Policía captura a ‘marcas’ tras balacera en Chorrillos

Un policía en situación de franco se enfrentó a balazos con dos ‘marcas’ en los exteriores del centro comercial Plaza Lima Sur, en Chorrillos. Al ser encañonado por los delincuentes que le exigían ‘les dé todo el dinero’, el efectivo abrió fuego contra estos, logrando sus capturas. El hecho ocurrió a pocos metros de la estación final Matellini del Metropolitano.

Lo siguieron

Hacia el mediodía del jueves, los maleantes, identificados como Josué Tavara Palacios y Miguel Calderón Abad, de 25 y 23 años, aguardaron que el suboficial de primera, perteneciente a la Dirección de Seguridad del Estado, abandone la sede Credi-Scotiabank. “Ha contado que llegó junto a su padre a realizar una transacción de dinero. El policía se percata por el espejo retrovisor de su vehículo que eran seguidos por dos sujetos a bordo de una moto lineal”, explica un policía que asiste a la emergencia.

En moto lineal

Tavara y Calderón cierran el paso del vehículo del policía, a bordo de la moto lineal de placa 228-OBA. Uno de ellos sacaría una pistola Pietro Beretta para amenazar al agente ‘con que le entregue su dinero’. Al no encontrar nada, uno de los delincuentes arrebata el celular al suboficial de primera para emprender la fuga. Estos segundos serían aprovechados por el agraviado que desenfunda su pistola Glock, para hacer primero dos disparos al aire y dispararle a Calderón Abad a la altura de la rodilla izquierda. “Me duele jefe, me duele. ¿Por qué me ha disparado?”, diría el herido, rodeado también por ciudadanos que apoyaron la acción del policía de civil.

El dato

Calderón fue llevado al hospital Casimiro Ulloa, mientras que su cómplice y la moto a la comisaría de Chorrillos para luego pasar al Depincri del distrito.