Policía en retiro mata a su ex pareja

Giancarlo Andía

¡Basta ya! Un policía en retiro identificado como Julio César Ganoza Ríos (48) mató de ocho balazos a su ex pareja, la también ex policía; Julia Asunción Rayme Valenzuela (40). A Ganoza no le importó que su víctima haya contado con medidas de protección, pues la esperó muy cerca de su casa en San Juan de Lurigancho, para acribillarla a media cuadra de la estación Santa Rosa del Tren Eléctrico. Ganoza se encuentra no habido tras ejecutar el feminicidio número 143 del 2018.

La esperó

Todo indica que el ex policía tenía muy bien estudiados los movimientos de su ex pareja, pues hacia las 6 y30 am de ayer, llegó al cruce de las Mz. G y S de la urbanización Los Álamos de Canto Grande. Ruta que su víctima hacía cada mañana, para embarcarse con dirección a su trabajo. “El sujeto bajó de una moto y empezó a pelear con la señora. Al parecer le recriminaba algo. Luego de unos minutos le disparó dos veces. Ella cae al suelo y al ver que aún se movía, la remató. El mototaxista que lo llevó al lugar intentó retenerlo pero volvió a disparar al aire, así logró huir con dirección al tren”, contó un testigo. La ráfaga de disparos sembraría terror entre las decenas de usuarios del servicio de transporte y transeúntes. Asimismo, en los familiares de la víctima pues el crimen ocurre frente de la vivienda de una de sus primas.

Mototaxista dio detalles

Agentes del Escuadrón Emergencia Este 1, ubicaron en la escena a Jaime Paisi Barboza de 26 años, chofer de la mototaxi azul de placa S0-186B, que reconoció al teniente retirado como la persona que solicitó sus servicios y el autor del crimen. “El señor fue llevado al Depincri de Canto Rey. Ha dado algunas características del sospechoso. Contó que estaba vestido con un polo, pantalón y gorra negra”, comentaron agentes.

Separación

Desolados los deudos de Julia, que en la PNP alcanzó el grado de suboficial de Tercera, contemplaban consternados la escena. Fue su madre Lucila Valenzuela la que dio detalles de la tormentosa relación. “Ya son 8 o 9 años que se han separado. Un tiempo se juntaron y tuvieron un hijo más. Tienen en total tres hijos. Yo miraba la carita de mi hija y sospechaba que algo iba mal. Ella me dijo que no tenía para comer, que quería vivir conmigo”, relata.

La progenitora comentó que Julia decidió separarse definitivamente en agosto. “Su hija de 18 años viajó a Tarapoto y desde ahí le confesó que su propio padre había intentado violarla. Ella tenía como prioridad a sus hijos. Por eso decide dejarlo. Desde ahí no dejaba de acosarla y amenazarla”, explicó.

Violó medidas de protección

Tantas fueron las amenazas del ex teniente de la PNP, que su víctima lo denunciaría varias veces por maltratos físicos y psicológicos. “¡Julia tenía medidas de protección a su favor!, “las pidió hace dos meses porque él nunca dejó de amenazarla!, ”¡las autoridades, nunca le cumplieron!”, expresó indignada una de las hermanas de la infortunada. Al cierre de la nota, las autoridades competentes no se pronunciaron sobre estas medidas y la violación por parte del principal sospechoso. Solo personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llegó a la vivienda de los deudos de la ex policía para brindarles asesorías. En tanto, Julio Ganoza Ríos, se encuentra no habido.

Separado por indisciplina

Según el sistema de la Policía y por versiones de la familia de Julia Rayme, Julio Ganoza fue separado de la institución en el año 2000. El motivo de su baja, sería una medida disciplinaría. En el 2002, Ganoza apelaría ante el Tribunal Constitucional, sin embargo la decisión se mantendría. Sobre la baja de la PNP de la víctima, sus deudos contaron que fue obligada por Ganoza a dejar la institución.

Cifra de terror

Hasta el domingo, la venezolana Helen Michelle Hernández Zavaleta (20) se había convertido en la víctima número 140 de Feminicidio. Con ella, muerta a manos de su ex pareja; Jimmy García, ya se había superado la cifra histórica de los ataques a mujeres.

El dato

A inicios de semana la cifra se incrementaría tras el hallazgo de los cuerpos de la empresaria Beatriz Ramos Cueto y su hija Pamela Nieto. Ellas fueron torturadas y quemadas en su vivienda de Puno. El asesinato de Julia Rayme Valenzuela, sube la cifra de víctimas