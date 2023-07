Compartir Facebook

Un policía se viralizó en redes al revelar que tiene otro trabajo que también lo apasiona como el de pertenecer a la PNP.

Un tiktok viene remeciendo las rede sociales al exponer la vida de una persona que se las ingenia para salir adelante.

Dos personalidades

El video viral cuenta la historia de un policía que a través de Tiktok revela los dos trabajos que realiza con mucho esfuerzo y dedicación.

El policía identificado con el usuario @chequeaz, compartió la doble vida que lleva: “Cuando dos personas viven en ti”, video viral que ha logrado 2.5 millones de reproducciones, casi 200 mil ‘Me gusta’, más de 4 mil comentarios a tan solo 48 horas de haber sido compartido en internet.

En el video se logra ver al hombre muy feliz animando uno de sus shows y bailando con una de las invitadas, derrochando carisma y alegría por todo lado.

Y por otro lado, muestra su faceta de policía muy alegre mirándose frente al espejo y orgullo de representar a su país día tras día.

Este acto del hombre lo ha llevado a ser un boom en redes, pues de inmediato se ganó el cariño de internautas que lo felicitaron por su doble trabajo y por sentirse orgulloso.

Reacción en redes

Diferentes usuarios le desearon lo mejor al policía quien dejó de lado el qué dirán para hacer lo que le gusta.

«¿Cuándo vienes a animar mi vida? ok no», «Policía honesto», «Una gran sencillez dice mucho de usted, Dios lo bendiga hoy mañana y siempre», «Alegras a la gente y a la vez las cuidas», fueron algunos de los comentarios.

“El mejor video que vi”, “No me lo esperaba, qué grandioso”, “No me lo esperaba jajaja”, “Jajaja qué lindo poli”, “El premio mayor es para…”, “De día es uno de noche otro”, “Creo que nadie se esperaba el cambio, me sorprendió”, “Ahora ya saben que si dice que está multado o lo llevarán preso lo dice en chiste”, agregaron.

Todo esto formaba parte de un trend que consta en revelar las dos personalidades que tiene una persona y al parecer este video se ha llevado la corona por el momento.