Poly Ávila llora porque la ‘Chama’ quiere desvirtuar su denuncia y dejar como pegalón a André

Luego que Alexandra Méndez, mejor conocida como la ‘Chama’, filtrara un audio donde Paula Ávila le dice que su ex André Castañeda la quiso agredir al verla drogada, la argentina utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido y negó tajantemente que el fortachón la haya golpeado. También afirmó que le parece “lamentable” que alguien intente desvirtuar su denuncia hablando de otras cosas.

“Se está especulando con un audio que yo le mandé a ‘La Chama’ donde evidentemente le digo: ‘Sí cuando André me recoge me quería lanzar del carro’ (…) Cuando André me recoge y me ve en esa condición, estaba tan enojado y frustrado por ver que a una persona le hagan eso sin su voluntad y fue una expresión”, dijo la exintegrante de ‘Combate’.

“Yo no puedo entender cómo pueden usar esto para desvirtuar el tema. La verdad tengo mucha cólera y quiero que toda esta mi… acabe y que esto acabe de una de vez por todas”, agregó.

La gaucha pidió que dejen de atacar a André y a ella por hacer la denuncia pública. “Es lamentable lo que André está pasando por ayudarme y sobre todo yo por hacer la denuncia. Quiero que quede claro que André jamás me quiso lanzar del carro y es triste que se esté utilizando esto para hacer alusión a otra cosa y correr el foco de la noticia y la investigación”, aseveró.

Por su parte, la ‘Chama’ se defendió en Instagram: “dije que era su forma de hablar, ¡no desvirtué nada!”.