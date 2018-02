Ponen precio a cabeza del Césa Alva en penal

El ‘Monstruo de la bicicleta’ pasó su primera noche en el penal Ancón I y no pudo conciliar el sueño porque, según fuentes de Karibeña, su cabeza ya tiene precio en la cárcel.

Por eso, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo han aislado en el área de prevención por las amenazas de ciertos reclusos, que están dispuestos a hacer justicia con sus propias manos por el salvaje asesinato de Jimenita.

“A Alva se le ha visto muy preocupado porque sabe lo que le puede esperar en la prisión después del execrable crimen que cometió. Su estadía por acá es peligrosa”, contó un efectivo.

INFORMANTE DE LA DIRINCRI

Mientras, un informe de Día D confirmó que la bestia era un informante no solo de los agentes de la comisaría de Canto Rey, sino de la Dirincri.

Así lo reveló José Rodríguez, mototaxista del paradero 3 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, que en agosto pasado fue intervenido por supuesta venta de droga en ese distrito. Él grabó el preciso instante cuando es detenido. Lo curioso del caso es que en ese operativo César Alva Mendoza, el ‘Monstruo de la bicicleta’ o ‘Sedapal’, como él lo conoce, estuvo como un policía más.

“Él se identificó como policía. ‘Sedapal’ me sindica que yo vendo droga y me sorprendió porque no me dedico a eso. Hace poco cuando lo intervienen en Ica, hago memoria y recuerdo que tenía un video de él”, relata.

En las imágenes se ve a cuatro efectivos y tres camionetas de la Dirincri.

“Cuando lo grabo le digo: ‘di que yo vendo’. Se quedó calladito. Él trabajaba con la Dirincri. Los policías cómo pueden andar con un asesino”, añadió.

Este testimonio reitera lo que afirmó el padre del ‘Monstruo de la bicicleta’, que este era un soplón de la policía.