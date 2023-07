Compartir Facebook

Paula Arias le habría dado otra oportunidad a Eduardo Rabanal tras ser captados juntos. La salsera estaría evaluando perdonar al jugador por tercera vez y retomar su relación.

¿La tercera la vencida?

El programa de Magaly TV la Firme sacó al descubierto que la cantante se habría dado una escapada, pero no estaba sola.

Según información que recibió la conductora, Paula y Eduardo estarían en Cajamarca hospedados en el mismo hotel. Y es que al parecer la exparejita quiso pasar desapercibida lejos de la capital sin imaginar que la «Urraca» ya lo sabía.

Por su lado, la conductora afirmó que la salsera es una mujer que no se quiere lo suficiente para volver a los brazos de Rabanal.

Incluso afirmó que Eduardo es quien se quiere aprovechar de Arias ya que es una mujer exitosa y empresaria.

Paula juró no volver con Rabanal

Cómo se recuerda tras el escándalo que se originó tras su separación con Eduardo. La salsera juró en televisión que jamás volvería con el pelotero por todo el daño que le causó y a su familia.

«Lo que él haga, a mí ya no me interesa, por favor ya no me vinculen con él. Yo estoy tranquila, estoy con mi gente, ni siquiera hemos tenido tiempo de pasar con la familia por estar trabajando. (…) Todo lo que haga no tiene nada que ver con él», dijo inicialmente.

A pesar de haber confirmado que no volvería con el pelotero, la artista vive su romance en Cajamarca.

¿Por qué terminaron?

Como se recuerda Paula Arias emitió un comunicado donde daba por finalizada su relación con Eduardo Rabanal tras descubrir conversaciones con una bailarina de Alma Bella.

Hasta lo último Rabanal aseguró que todavía tenía esperanzas de volver con la salsera ya que sus sentimientos seguían intactos.

“No sé si vamos a arreglar ahora o mañana. Mis sentimientos por Paula están claros y por una pelea o por una discusión que se dio de esta manera… no quiere decir que yo no amo a Paula”, sentenció.

A pesar de ya conocerse que ambos están juntos en Cajamarca, Paula no ha confirmado la reconciliación con Eduardo a través de sus redes sociales.

Por su parte, Eduardo se mantiene al margen y tampoco ha emitido ningún tipo de comunicado.