PPK se tomó 2 minutos de su tiempo y responde así a Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira viene remeciendo las redes sociales ante su inesperado pedido a nuestro presidente Pedro Pablo Kucyznki de tomarse 2 minutos de su tiempo y pueda ayudarla con su tema migratorio.

En la famosa red social de YouTube, PPK anunció que se tomó el tiempo que Korina le pidió para analizar su caso, sin embargo, para su mala suerte de la venezolana el presidente confundió su nombre con Karina Rivera, pues le recomendó que siga animando junto a “Timoteo”.

“Acabo de tomarme los dos minutos que me pediste para revisar tu caso. Te cuento que acabo de llamar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para conocer los detalles y me dijeron que no tienes ninguna orden de salida y que tu nacionalidad es la peruana. Gracias por asistir a mí“, señaló.

Ante su gran error, el presidente sostuvo lo siguiente: “Mira Korina, no puedo ayudarte. Lamentablemente no puedo ayudarte porque el único reality que veo es la del Congreso. Llama a Fábrica de Sueños“.

Aunque algunos creyeron que este mensaje a la nación era cierta, pues no, todo se trató de una parodia de Joseph Santiago un reconocido youtuber, quien quiso aprovechar la coyuntura para llevar un poco de humor a las redes sociales.