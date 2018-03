PPKuy: “No me voy a ir”

El presidente PPK (caracterizado por el talentoso cómico Miguel Moreno) estuvo por las instalaciones de Karibeña y habló fuerte y claro sobre el nuevo pedido de vacancia presidencial que debatirá el Congreso en los próximos días. “No me voy a ir, considero que estoy haciendo un buen trabajo y estoy decidido a quedarme”, dijo tajante PPK aferrado a su banda presidencial.

-Pero dicen que usted ha recibido plata de Odebrecht ¿es cierto?

Nunca, siempre he trabajado de manera honesta desde mi gobierno y cuando he sido ministro del virrey Amat, todo honestamente. Trabajo desde el año 30.

-Parece que su vicepresidente Martín Vizcarra ya arregló con la bancada de Keiko…

Martín es un colaborador leal, he hablado con él y me dijo que estaba ocupado haciendo su discurso (jajaja).

-Muchos de los congresistas piden su vacancia…

Estoy agradecido con el gesto de Kenji, es un gran amigo y aliado, se parece mucho al hijo que no tuve (jajaja)… bueno sí tuve.

-¿Y qué opina de Keiko Fujimori que no lo deja en paz?

No, no, no, ella nunca ganará la presidencia. Es una señorita que quiere tumbarse a la democracia pero acá estoy yo lleno de vigor.

-¿Jamás recibió dinero de Odebrecht?

No, lo descarto, no, no. Nunca recibí dinero sucio ni lo volveré a hacer.

-¿Señor PPK qué opina de su bajón en las encuestas?

Eso es cuestión de tiempo. Ahorita juega la selección y repuntamos.

-¿Se va a Rusia?

Sí, voy a ir a Rusia porque tengo que ver a los muchachos. Voy a ir con mi bailadita en el búnker de la ‘Foquita’.

-¿Ha visitado al expresidente Alberto Fujimori?

No. Pero creo que el país tiene que reconciliarse, Alberto fue un gran presidente con errores como los míos (risas). (K. Cabrera)