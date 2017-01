Predicciones de los artistas 2017

AGATHA LYS

Nos sorprendió con sus predicciones. Antes que Ronny García sea capturado el último jueves 29 de diciembre, ella nos dijo que esto sucedería, pero además nos alerta que hay probabilidades de un suicidio. Asimismo anuncia el fallecimiento de un músico criollo.

YAHAIRA PLASENCIA: “ESTARÁ RELACIONADA CON HOMBRE CASADO”

“Hay un asunto de papeles o asunto judicial donde se va a ver envuelta. También la van a vincular con un caballero que no es del todo libre, pese a estas especulaciones este romance no se va a llegar a confirmar”.

MICHEILLE REGRESARÁ CON ERICK

“La veo viajando al ex­tranjero y brillando nue­vamente. En cuanto a su relación con kevin Blow se irá evaporando y habrá una posible reconciliación con Erick Sabater, pero esto solo será un ida y venida que no será sólido”.

AUGUSTO POLO CAMPOS NOS DEJARÍA

“Él tiene problemas serios de salud, tal vez este sea el último año de vida de Augusto”.

GISELA VALCÁRCEL ENCONTRARÁ EL AMOR

“Se conocerá un su­puesto amor oculto del cual ella no va a confir­mar, va a tener nuevos proyectos, pero uno de ellos no va a prosperar. Ella hablará de un retiro temporal de la televi­sión y el motivo sería por salud”.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TENDRÍA HIJO CON BAILARINA

“Uno de los grandes escánda­los del 2017 será el de Christian Domínguez. Él va a confirmar que tiene un romance con Isabel y se descubrirá lo que Karla Tarazona ha querido tapar con un dedo, la infidelidad. Christian y Karla ten­drán problemas legales por el hijo en común que tienen. Pero ade­más, se hablará de un embarazo de Isabel, es decir Christian podría embarazar a esa chica”.

JAZMÍN TENDRÁ OTRO BEBÉ

“A Jazmín le sale un nuevo programa. Ella continuará en ‘Es­pectáculos’ pero se irá desligando poco a poco de ese espacio, para dedicarse a un programa familiar. No está tan claro un plan de matri­monio con Gino, pero sí le puede sorprender un embarazo y ahí sí podría proyectar un matrimonio para el 2018”.

TILSA SERÁ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ

“Ella va a volver ha­cer madre, está viendo la posibilidad de casarse pero también quiere la boda del año, quiere algo grande, algo bonito, algo que marque historia. Pero a ella le marca la maternidad y en el 2017 se va a volver a convertir en madre”.

MILETT TERMIN ROMANCE CON ‘PATO’

“Él está muy esperanzado, está ilusio­nado, pero ella lo toma como un enamo­ramiento que no va a durar mucho. A ella la veo como una mujer de mundo, ella se enamora pero no acá sino en el extran­jero. Pero el más afectado encariñado es el, no veo que esta relación prospere, el ro­mance entre ellos no durará más de ocho meses”.

BOTAN A JULIETA RODRIGUEZ DEL PAÍS

Ella está deprimida, aún no se da cuenta de la gravedad de sus palabras hacia los peruanos. Julieta está con un pie fuera de nuestro país y digo esto porque en el mes de febre­ro la botan de nuestro país.

ANGIE Y NICOLA TERMINAN POR INFIDELIDAD

A ellos les sale la carta de la luna, quien ha querido que la relación se man­tenga hasta ahora es ella, mediante apariencias. Ellos terminan su relación, sale la carta de las decepciones que tienen ella porque a Nicola lo van a vincular con otras personas.

JOSUÉ

Sin pelos en la lengua. Con la lectura de hojas de coca y el tarot, el maestro Josué lanzó una predicción para la conductora Magaly Medina, de quien dijo no solo su relación se fortalecería con el tiempo sino, que al fiel estilo de las figuras hollywoodenses, la popular Urraca adoptaría una niña con el notario Alfredo Zambrano.

MAGALY ADOPTARÁ UNA NIÑA

“La relación de la señora está bien, no veo separación, su relación ha madurado, se han perdonado mucho y fruto de ese perdón ellos están pensando en una criatura (niña). Mis cartas me dicen que ellos va a adoptar”, vaticino el maestro chiclayano con más de 45 años de experiencia.

TAMBIÉN PUEDES LEER: