Tony Rosado: “No maltrato a la mujer”

El ruiseñor de la cumbia, Tony Rosado, aclaró que pese a la lluvia de críticas que ha recibido por los temas que dedica al género femenino, continúa firme en la música y aclaró que con sus letras no maltrata a las mujeres.

-¿Qué proyectos para el 2018?

Lo iniciamos en el Paradero 5 de la Av. Canto Grande en San Juan de Lurigancho junto a Papillón, Corazón Serrano y Los 5 de Oro. Par el 2018 ya me contrataron para Argentina y entre Enero y Febrero me voy a los Estados Unidos.

-¿Qué opinas de tus detractores que señalan que fomentas la violencia contra la mujer?

Me quisieron echar la culpa de que por mi golpean a las mujeres. Yo le dedico canciones a las chicas traicioneras, a las que engañan a los hombres. Yo no le digo al hombre ‘anda y gomea a tu mujer’, nada de eso. Que quede claro que no maltrato a la mujer.

-¿Estás de acuerdo con el indulto a Fujimori?.

Yo no soy político a mí no me gusta eso. Pero PPK no sirve como presidente, para mí es un viejito retrasado mental, un mongolito, no tiene decisión propia, el hace lo que le dicen. El Perú ahora está hasta las patas. Yo soy Fujimorista, pero considero que debía de haber pagado su pena y que se cumpla la ley.