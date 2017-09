PRIMICIA | ¡Corazón Serrano lanza tremendo éxito!

A través de su página oficial de Facebook, la agrupación Corazón Serrano presentó como primicia su nuevo video musical del tema ‘Se acabó’, que es interpretado por la dulce Victoria.

“Yo te lo pido no me llames nunca más, no quiero vivir la misma situación, amor, si estoy contigo siento mucho más dolor, pero sin TI no puedo ser feliz”, dice una parte de la canción, que se ha convertido en una de las más coreadas en los concierto de Corazón Serrano.

