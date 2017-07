PRIMICIA: Orquesta Papillón presenta su nuevo exitazo ‘INTERESADA’

Imparables. La Orquesta Papillón sigue creciendo como la espuma y esta vez sacaron otro tema que amenaza con convertirse en tu canción favorita.

Mediante su cuenta de Facebook, la agrupación del Rico Vacilón presentó su última canción titulada ‘Interesada’. “Solo me buscabas por interés por eso la gente habla de ti, ahora solo me río de ti por que tu nunca, nunca me has querido…”, es una parte de la letra compuesta por el productor Eduardo Capuñay.

La historia habla de un hombre traicionado por una mujer convenida. ¿Te ha pasado alguna vez?.

