Principales figuras femeninas de la TV hartas de corruptos

Las populares figuras femeninas Gisela Valcárcel, Magaly Medina y Laura Bozzo no están ajenas al escándalo político que vive el Perú con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras revelarse que su empresa recibió pagos de Odebrecht por consultorías cuando era alto funcionario.

La primera en opinar en Twitter fue la animadora de ‘El gran show’, que se mostró indignada por los comentarios que se negaban a reconocer la falta de PPK frente la candidata Keiko Fujimori. “Entonces debemos medir y apoyar al menos malo ¿Qué es esto? O eres un mafioso o no, o eres ladrón o no… No negociemos con eso, aquí no hay mejor ni peor. ¡Hay Corruptos que nos engañaron y no hay que permitirlo!”, escribió Gisela.

Magaly mostró su rechazo al accionar del mandatario peruano, que señaló que seguiría en su cargo. “El asunto Odebrecht no es ningún chisme. Que alguien aterrice a PPK. Parece no haberse dado cuenta que está a punto de ser vacado”, señaló Medina y luego acotó: “Por favor, no tuvo la valentía de decirse la verdad a sí mismo y mucho menos fue honesto con el país. ¿De qué honestidad estamos hablando PPK?”.

En tanto, Laura escribió sobre la corrupción:“Desde México mi apoyo incondicional y mi amor eterno a mi pueblo peruano, es por ese amor que estoy en la lucha contra los corruptos que saquearon el país. No vivo de la política y jamás lo hice solo defendí mis ideas por eso fui perseguida”, señaló y se mostró en contra de Keiko..

“Que quede bien claro no estoy a favor de Fuerza Popular ni de Keiko. No soy activista política para mí todos son una m*** pero no soporto la manipulación de algunos medios que le mienten al pueblo y son responsables también de todo este desastre”, señaló.(K.Cabrera)