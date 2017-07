Príncipe de Gamarra coqueteó con Daylin

Al descubierto, así quedó el príncipe de Gamarra, Alexander Blas, tras salir a la luz un video, donde se ve como celebra el cumpleaños de Daylin Curbelo en su departamento, al mismo estilo que hizo con Karla Tarazona.

“En febrero fue mi cumpleaños, y un grupo de amigos me hicieron una fiesta sorpresa en la casa de Alexander, porque es un departamento amplio, tiene terrraza”, comentó la cantante cubana.

Al ser consultada sobre si Blas jugó a doble cachete con ella y Karla, la ex del pizzero decidió no ahondar en el tema. “Yo no puedo decir algo que no sé. Toda esta confusión tiene que aclararla él”, acotó.