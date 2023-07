¿Problemas con el alcohol? Christian Cueva se sinceró y habló de todo

Compartir Facebook

¡No se quedó callado! Christian Cueva rompió su silencio y decidió responder tras su reciente caso de indisciplina, así como un posible problema con el alcohol. El volante creativo brindó declaraciones para “El fuera de lista” de Movistar Deportes, dejando en claro que se encuentra apenado y arrepentido por los hechos sucedidos. Esto se da tras el comunicado de Alianza Lima, donde el club informa que iniciará las investigaciones del caso, además, ayer, por segundo día consecutivo, no se le permitió entrenar con sus compañeros.

La palabra de Christian Cueva

Luego de meses de incertidumbre, “Aladino” firmaría por Alianza Lima, convirtiéndose en el gran jale del club y del fútbol peruano, sin embargo, hasta el momento, no demuestra su costosa contratación. Esto mortifica a los hinchas partido tras partido y, la cereza del pastel fue lo sucedido el domingo.

Tras lo acontecido y la posterior reacción del club aliancista, Christian Cueva posteó un video en sus redes sociales, donde expresa las disculpas del caso. Reforzando lo dicho en su publicación, “Aladino” brindó una entrevista exclusiva para “El fuera de línea”, donde recalcó sus disculpas para Alianza Lima y toda la comunidad blanquiazul. Asimismo, el volante indicó que no tolerará ataques contra sus seres queridos.

“Definitivamente, siento una tristeza enorme porque sé la calidad de persona que soy. (…) Estoy triste por mi familia, por los ataques hacia ellos. Es algo que no voy a aceptar, estando en Alianza Lima o donde esté. Lo que más me afecta es que las cosas no se estén dando como uno desee”, declaró Christian Cueva.

De igual manera, el “10” de la selección arremetió contra sus detractores y les dejó un claro mensaje. Christian Cueva afirmó no estar de acuerdo en como, algunos hombres de prensa, se expresan de él, por lo que fue con la “pierna en alto”.

«Es una sensación muy difícil para mí y mi familia llegar con una expectativa que creo yo han sido las mejores. Por encima de todo siempre estará el club, pero, en lo personal, mucho se habla de mi mal estado físico, algo que no aceptaré. Las imágenes pueden decir mucho, pero eso me fastidia. Quiera o no, vivimos en un país con mucho humor”, agregó.

¿Problemas con el alcohol?

«Aladino» es conocido no solo por su juego talentoso, sino también por su gusto por el alcohol. A lo largo de su carrera, el volante nacional se ha dejado ver disfrutando en algunos conciertos de cumbia con «chela» en mano.

Mucho se ha especulado sobre un posible problema de Christian Cueva con el alcohol. Sin embargo, el jugador de Alianza Lima negó tajantemente tener algún tipo de adicción.

«No, para nada. Que la gente asocie a eso, sí, pero no, nunca. No lo he pensado. Quizás soy un tipo que quiere mostrarse tal como soy nada más. Con trago, sin trago, como tú lo quieras ver», señaló.

Se pierde el próximo partido

Debido a la falta cometida por Christian Cueva, el volante aliancista no ha entrenado con el club esta semana. Pese a que ayer se acercó a las 8 de la mañana a Lurín (sede de entrenamiento de Alianza Lima), no se le permitió el acceso a las prácticas, por lo que tuvo que abandonar raudamente el establecimiento.

Con este panorama y a la expectativa de una sanción por parte de la directiva del club victoriano, Christian Cueva será baja en el esquema de “Chicho” Salas para el crucial duelo ante Sporting Cristal.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán el partido de la fecha este sábado desde las 7 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. El choque será fundamental para las aspiraciones de ambos en la tabla acumulada y en el Torneo Clausura.