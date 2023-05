Compartir Facebook

Todo indica que Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían atravesando una crisis de pareja, pues la modelo recientemente ha borrado sus fotos juntos.

Ale Venturo sorprendió a todos sus seguidores tras tomar radical decisión en sus redes sociales y el futbolista no se quedó atrás, pues habría editado su última publicación del Día de la Madre.

En las redes sociales de Ale Venturo ya no se encuentra ningún rastro de las fotos junto a Rodrigo Cuba. Además, la modelo dio un indicio de que habrían problemas en la relación con un curioso mensaje que publicó en Instagram.

¿Qué publicó Ale Venturo?

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó un fuerte mensaje acerca del desamor, lo cual hace sospechar a sus seguidores que las cosas en su relación no van bien.

El video que compartió la modelo está en inglés y los subtitulos también se encuentran en el mismo idioma. Sin embargo aquí está el mensaje traducido.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, dice una mujer en el post.

‘Gato’ Cuba edita publicación

Tras la radical decisión que tomo Ale en sus redes sociales, el futbolista no se quedó con los brazos cruzados y habría editado la publicación que hizo en el Día de la Madre.

En dicha publicación, Rodrigo había dedicado un bello saludo a su madre y a Ale Venturo, la madre de su última hija. Sin embargo, ahora la publicación solo contiene los saludos del jugador a su madre, pues recortó los saludos que le había enviado a la modelo.

“Feliz día de la Madre. Tenerte como madre no es suerte, es una bendición. Gracias por enseñarme el amor incondicional por lo hijos, eres mi mejor ejemplo de todo: madre, mujer y persona. Gracias por que día a día sigo aprendiendo de ti. Te amo demasiado madre mía. Feliz día amor”, se lee ahora en la publicación.

Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre su relación.