¡En su cara! Hace 4 años, durante la elección al “mejor guerrero” de la temporada, Austin Palao sufrió una fuerte lesión en la rodilla. Pese a que le recomendaron una operación inmediata, no se atrevió a hacerlo debido a diversas actividades que planeaba realizar.

Pero eso cambio días atrás, ya que el menor de los Palao decidió someterse a la delicada intervención, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de Flavia Laos. Tras ello, diversos usuarios en redes criticaron el accionar de la cantante y a estos reclamos se le sumó Austin Palao vía redes sociales.

¿Qué le dijo Austin a Flavia?

La polémica de esta semana en el mundo del espectáculo, a la par con el conflicto entre Milena Zárate y Greyssi, fue la ausencia de Flavia Laos en la operación de Austin Palao. La cantante recibió una ola de críticas tras, aparentemente, priorizar su trabajo antes que estar pendiente de la salud de su enamorado.

“Flavia debería estar contigo apoyándote bro, ella como si nada y ni te menciona en sus cosas”, “Porque no lo publique no la hace mejor ni peor enamorada, pero que no esté pendiente de él en la intimidad, eso sí hablaría mal de ella”, fueron algunos de los comentarios.

Ante todas estas críticas, Austin Palao no dudó sumarse a los comentarios. Mediante un video en redes sociales, el influencer dejó notar su malestar con la actriz, quien se defendió ante las acusaciones, pero sin tener éxito.

«Así para todo el día, así lo dejé en la mañana (jugando videojuegos)», dijo Flavia Laos en un video de su cuenta oficial de Instagram, sin contar con la respuesta de su enamorado. “Es que me abandonas pues por eso”, contestó Austin ante la sorpresa de Flavia.

Pese a que se intentó defender aduciendo que tenía que trabajar, al parecer la respuesta no convenció del todo al también cantante, quien solo atinó a seguir jugando videojuegos.

¿Problemas en el paraíso?

Esta no es la primera vez que critican a la parejita. En anteriores oportunidades, los cuestionamientos fueron para Austin Palao, quien, para los seguidores de los influencers, se mostraba frío ante cámaras con la cantante.

Sin embargo, ellos han dejado a notar que llevan su relación “a su manera” y se lucen muy felices en diversos eventos donde incluso comparten con otros famosos consagrados de Europa y Estados Unidos.