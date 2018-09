Productor de ‘El artista del año’ saca cachita a Latina: ‘Los 4 finalistas baile’ no funció

El productor de ‘El artista del año’, Antonio Tafur, se mostró contento por la aceptación y el rating que alcanzó el reality en sus últimas temporadas, cerrando su última gala con 20.7 puntos en audiencia. Además, comentó estar tranquilo con la competencia porque ‘Los 4 finalistas, baile’ de Latina “no funcionó”.

“En cuanto audiencia, ‘Los 4 finalistas, baile’ no funcionó, miren la tabla de mérito de hoy. No nos han quitado (audiencia, revisen las tablas. ¿Si nos hicieron cosquillas? A mí me gusta las cosas claras, el programa tiene su mérito. Para mí ‘Los 4 finalistas’ tiene 40 puntos y yo compito todos los sábados como si fuera la final”, afirmó Tafur.

De otro lado, Antonio evitó detalles sobre los participantes que ingresarían a la nueva temporada de ‘El artista del año, el dúo perfecto’. “Este miércoles cerraremos los contratos”, remarcó.