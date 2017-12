José Luis Rodríguez, lucha por su vida

El cantante José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, se encuentra en cuidados intensivos debido a que se sometió a un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorali en Miami. Según informó conocido medio español, el intérprete de ‘Culpable soy yo’ fue intervenido quirúrgicamente la madrugada de ayer debido a la fibrosis pulmonar idiopática que padece.

“El ‘Puma’ aún se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos, ha sido una larga operación”, citó el diario ‘El país’.

“Varios amigos de ‘El Puma’ lo han corroborado (la noticia) en redes sociales, donde han pedido a sus seguidores que recen por el artista para que se recupere satisfactoriamente”, agregó el presentador de Telemundo, Raúl Gonzales.

Como se recuerda, el cantante de 74 años reveló en el 2014 que desde el año 2000 le diagnosticaron que tenía fibrosis pulmonar idiopática y que se había refugiado en Dios para lograr afrontar los duros momentos de salud que vivía.

“Si Dios me concede un poco más de tiempo es para rectificar las cosas que no hice del todo bien; me arrepiento del tiempo perdido. No decidí bien, lo hice por la fama y la carrera. Me arrepiento del tiempo perdido”, dijo en su momento.