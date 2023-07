Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Le dijo de todo! Hace unos días, en entrevista con Beto Ortiz, Carlos Cacho expuso uno de los presuntos secretos mejor guardados por Guiseppe Benignini, el “Principito”. El maquillador reveló que ambos mantuvieron una relación cuando el venezolano era pareja de Micheille Soifer, lo que remeció la farándula de “Chollywood”. Ante estas acusaciones, el modelo salió a defenderse y mostró contundentes pruebas donde tilda a Carlos Cacho de “asqueroso acosador”.

¡La furia de Giuseppe Benignini!

Los comentarios de Carlos Cacho en su más reciente entrevista con Beto Ortiz no pasaron desapercibidos por Giuseppe Benignini. El venezolano fue acusado por el maquillador de haberle sido infiel a Micheille Soifer con él, por lo cual, el modelo, a modo de defensa, despotricó contra el maquillador profesional.

Mediante sus historias de Instagram, Benignini decidió arremeter contra Carlos Cacho, mostrando una serie de pruebas que dejarían mal parado al exjurado de “El gran show” y lo tildó de “asqueroso personaje”.

También puedes leer: ¡Terrible! Mister Peet toma radical decisión contra “El gran chef famosos”

“He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje. (…) Vamos a aclarar y desmentir a Carlos Cacho, con pruebas y no solamente con palabras”, fue lo primero que dijo Giuseppe Benignini. “Si tiene más que revelar como él dice, que saque las supuestas pruebas que tiene”, agregó.

Según lo expresado por el “Principito”, él y Cacho se conocieron por Richard Dulanto y su agencia de modelaje. El modelo mostró una foto, dejando en claro que, desde ese momento, el maquillador “me invitaba a salir, lo cual no acepté ir solo ni mucho menos con una persona que recién conocía”.

¿Carlos Cacho lo ayudó con Migraciones?

Asimismo, se refirió a la “ayuda” de la cual habló el maquillador en la entrevista. Según Giuseppe Benignini, Carlos Cacho intercedió por él para que le puedan entregar su carnet de extranjería más rápido.

“La supuesta “ayuda” que él me hizo fue hablar con la encargada de Migraciones para que me pudieran dar mi carnet de extranjería más rápido. Ya lo tenía procesado, pero iba a demorar un poquito más de tiempo”, agregó el venezolano.

También señaló que esa ayuda, Carlos Cacho se la quiso “cobrar”, ya que el maquillador habría querido algo a cambio. “Él me hizo ese favor pensando que podía tener algo conmigo, ya se pueden imaginar que es”, “disparó” Giuseppe Benignini.

Giuseppe Benignini «fulminó» a Carlos Cacho en redes sociales.

¿Cuál es la opción sexual del “Principito”?

Giuseppe Benignini no se quedaría callado y seguiría arremetiendo contra Carlos Cacho. Pese a que muchos cuestionan la opción sexual del modelo, él salió a aclarar a todos y desmintió los rumores.

“Para dejártelo claro a ti y esos marisquitos que salieron a hablar. Yo nunca en mi vida he estado con un “GAY”. Yo soy HETERO”, apuntó.

También puedes leer: Magaly Medina responde a críticas de usuarios en redes sociales: “La ignorancia es atrevida”

“Si mis gustos y mi inclinación fuera hacia ese lado (gay), no tendría problemas en aceptarlo. Pero, no es así”, agregó.

Estocada final

El “Principito” también se animó a dejarle un revelador mensaje a Carlos Cacho. El venezolano lo retó a sacar las supuestas pruebas que el maquillador dice tener e incluso le recomendó hacerse una prueba de VIH.

“Te reto a que saques las pruebas que dices tener. (…) más bien, revísate a ver si no tienes VIH porque andas con todo el mundo como put* barata”, finalizó Giuseppe Benigni.

También puedes leer: Edson Dávila revela que Micheille Soifer pedía que rajen de ella para lograr publicidad

Al parecer, la guerra entre el “Principito” y Carlos Cacho recién comienza. La respuesta del maquillador no se hará esperar. ¿Qué contestará? ¿Sacará las pruebas que dice tener? Lo sabremos en los próximos días…