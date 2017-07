¡QUÉ FUERTE! Anelhí Arias dice sobrada a Yahaira

Una vez más Yahaira Plasencia es acusada de tener poses de diva y portarse mal con sus admiradores. Esta vez quien la acusó de portarse de la peor manera con sus admiradores en el Festival Peruano de Miami fue la exporrista Anelhí Arias Barahona, quien radica desde hace unos años en Estados Unidos y que fue animadora de este show para la colonia peruana.

“Qué comportamiento tan antiprofesional de esta señorita Yahaira con el público que la esperaba después de su show para una foto, les dijo que no se tomaba foto con nadie y encima me echa la culpa. La humildad es una virtud que viene con uno y nadie te la regala. Es inconcebible que vayas fuera de tu país y no te tomes foto con la gente”, es parte del mensaje que escribió Anelhí en su Facebook oficial. (K.C)