Gabriela Herrera no tuvo pelos en la lengua para ‘parchar’ a Patricio Parodi tras su descontento con su presencia en Esto es Guerra.

Lo pone en su sitio

Gabriela habló para un medio local brindando su opinión tras las declaraciones de Patricio Parodi quien mostró su incomodidad con el regreso de Herrera al reality de baile «Baila conmigo» de EEG.

«Si yo pienso en algo y opino algo de alguien, lo voy a decir tal cual es y, si les gusta o no, pues de verdad me da mucha pena. Me da mucha lástima por ellos, porque les gusta que la gente les engañe y no les digan las cosas frontalmente, en la cara», empezó diciendo.

Y es que al parecer a la bailarina no le gustó para nada que el modelo no le hable directamente su disgusto por su participación en el reality.

Tremenda indirecta

Sin embargo, Gabriela muy fiel a su estilo no dudó en mandarle una chiquita a Luciana Fuster.

“No están acostumbrados a un carácter como este, pero lamentablemente, pues, así soy yo y se tendrán que adaptar(…) Y también se acostumbran a las que no tienen códigos”, señaló la influencer.

Este comentario fue evidentemente por la polémica que se desató en el romance de Patricio y Luciana Fuster pues está última tenía una amistad muy cercana con Flavia Laos expareja de Patricio Parodi.

Se baña en mantequilla

Por otro lado, Gabriela ha recibido diversas críticas negativas tras su aparición en el reality de baile por lo que la modelo no dudó en aclarar como se siente al respecto.

«Te soy sincera, a mi ya me resbala lo que diga el resto. Yo nunca vine a decirle algo a alguien, al contrario, lo que yo hice fue decir las desventajas que teníamos, como vuelvo a repetir, y no fui en contra de nadie. Que mis compañeras se amargen, amiguitas, compañeritas hermosas, paz y amor, tranquilidad y relájense», acotó.

Esto en relación a qué fue señalada como alguien que trato de minimizar o ningunear a Raúl, coreógrafo profesional de la competencia de baile.