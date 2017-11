¡¡QUÉ FUERTE!! Gisela Valcárcel a Christian Domínguez: “Cuida tu carrera”

Este último sábado en ‘El gran show’, la conductora Gisela Valcárcel muy incómoda, tocó el tema sobre la ausencia de Christian Domínguez en la pista de baile y su repentina decisión de aparecer en ‘Esto es guerra’, a pesar de su lesión.

La popular ‘señito’ señaló que no le pareció adecuado que Christian indicara que no podría seguir en competencia por su lesión, sin embargo, apareció en ‘Esto es guerra’, sabiendo que es un reality de fuerza. “No hago borrón y cuenta nueva, a mí me gusta dejar todo saneado. Christian, lamento que no quieras estar aquí, pero no fue buena idea que vayas a ‘Esto es guerra’, aún así fue tu decisión”, indicó.

Por último, no dudó en dejar por cerrado el tema, manándole un fuerte mensaje. “Christian, eres libre de hacer lo que tú desees. Cuida tu carrera, cada paso que das. Este camino puede ser muy largo o muy corto“, finalizó.