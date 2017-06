¡¡QUÉ FUERTE!! Mamá de Zambrano a Rosángela: “No te tendría ni de hijastra”

Rosángela Espinoza ahora tendrá que pensarlo dos veces antes de volver a nombrar al jugador Carlos Zambrano ya que la madre de este arremetió fuertemente contra la modelo, poniéndole la cruz y afirmando que solo le provoca vergüenza ajena.

“Ay chica linda, qué buen comentario. Que se puede esperar de algunas señoritas que solo saben mostrar el trasero e inventar saliditas para marquetearse. En verdad me dan mucha pena esas chicas, no las tendría ni de hijastra porque tendría que estar agachando la cabeza de la vergüenza. En fin, mi hijo es hombre y donde cae, cae parado”, respondió doña Mara ante el mensaje bomba que también Evelyn Vela le dedicó a la popular ‘Chica selfie’.

“Sales a hablar por figuretear, porque nadie te da pantalla y quieres hacerte conocida con todos los amigos. Sabemos que él tiene mujer hace mucho tiempo ¿Por qué ahora quieren malograr una relación bonita? Acaso no saben que cuando uno se mete en las relaciones te salas toda la vida. Cuidado, el Karma existe así que señor siga usted metiendo sus goles #queascolos2”, alzó su voz fuertemente contra Rosángela y su íntimo amigo Antonio Tafur.

Responde a Ivana

“Sí escuché algo que Ivana se había referido de mí en malos términos. La verdad espero que solo sean rumores, pero que esté tranquila: soy una persona respetuosa de lo que no me pertenece“, dijo Rosángela tras confirmar que se han dejado de lado los bailes coquetos con Mario. “Él me dijo que a su novia tampoco le gustaba, yo normal“, finalizó.