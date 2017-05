¡¡QUÉ FUERTEE!! Karla llama “desleal” a Isabel Acevedo y ella le responde de esta manera

Este último sábado, Karla Tarazona se sentó en el programa de “El reventonazo de la chola” a contar lo que pasó al descubrir la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, esta última no se quedó callada y salió a responderle con todo.

Al parecer, a la bailarina, Isabel Acevedo no le gustó nadita que Karla la llame “desleal” y le dijo todo esto: “Yo me mantengo al margen, es una relación de ellos dos y yo la respeto. Ella puede opinar lo que quiera, respeto su decisión. Nunca la he mencionado, ni he dicho un comentario de ella”, señaló.

Por otro lado, Christian Domínguez salió en defensa de Isabel y señaló que nunca le fue infiel a la madre de su hijo. “El límite lo cruzó hace dos días al meterse con mi familia. Yo por mi familia hago lo que sea, y por mis padres, tres veces más, y lo peor es que ella lo sabe”, finalizó.