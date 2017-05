¡¡QUÉ FUERTEEE!! Christian Domínguez a Leonard León: “No hablo de terceros”

El cantante Christian Domínguez, habló fuerte y claro sobre las declaraciones de Leonard León, quien le pidió que no hable nada referente a sus dos hijos con Karla Tarazona.

Ante esta situación, el cumbiambero muy fastidiado salió al frente a poner el parche a Leonard con el siguiente mensaje: “Cada uno tiene su manera de trabajar, yo trabajo viniendo a grabar (‘Solo una madre’). Trabajo por mi nombre, no hablo de terceros, pero se entiende la desesperación de las personas. Si no he sido parte del juego antes, menos ahora”.

Por otro lado, señaló que no quiere entrar en dimes y diretes con la madre de su hijo. “Es su manera de defenderse y darle la vuelta a las cosas”, finalizó.