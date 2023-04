¿Qué pasó con Reimond Manco? El jugador promesa del fútbol

Compartir Facebook

El destino finalmente le sonríe al jugador Reimond Manco tras haber vivido una etapa de escándalos y excesos que lo llevaron a alejarse de las canchas.

A sus 32 años el pelotero ha sabido reconocer sus errores y las decisiones que terminaron por separarlo del fútbol, su pasión.

“Por tonto, porque no supe hacer las cosas bien, no supe tomar buenas decisiones, no le supe hacer caso a mi papá y a mi mamá, a mi representante, en pocas palabras la cagu*», dijo inicialmente Manco para una entrevista en YouTube.

Los escándalos de Manco

El jugador no pudo lidiar con la fama de ser una promesa del fútbol y esto lo llevo a vivir excesos que perjudicar su carrera deportiva.

Estas conductas también lo llevaron a ser sancionado y despedido en varios clubes.

La más recordada es cuando las cámaras de un programa de espectáculos lo captó siendo cargado por un chofer y evidentemente el deportista se encontraba en estado de ebriedad.

Una joven promesa

Como se recuerda Reimond Manco inicio en el rubro del fútbol a los 17 años siendo reclutado por Juan José Oré en el Sudamericano del 2007 que terminó con la clasificación de Perú al Mundial en Corea del Sur y siendo premiado como el mejor jugador del certamen.

Esto fue suficiente para ser convocado por el club de Alianza Lima y dos temporadas después fue llamada para ser parte del club de PSV de Holanda.

A pesar de este fichaje el jugador no pudo adaptarse al país europeo y volvió a Perú.

Fichó por Juan Aurich y consiguió el título nacional en 2011. A partir de ahí su carrera se volvió inestable.

En la actualidad

Al parecer Alianza Lima ha vuelto apostar por el jugador y ha sido nuevamente convocado por la blanquiazul dejando a miles de hinchas sorprendidos.

Además, se reveló que Manco se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza FC en la Superliga Stars. De esta manera, el atacante se enfrentó el viernes 24 de marzo a Embajadur Crema en su primer partido del certamen.

Cabe resaltar que Manco también había sido anunciado como fichaje de TN Boom del fútbol estadounidense, que participará en el Campeonato TST Mundial. Sin embargo, este cotejo no se realizará hasta junio de este año.