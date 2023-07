Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rodrigo Tapari pasó un preocupante momento luego de que lo detuvieran sin razón alguna mientras realizaba una transmisión en vivo mediante sus redes sociales.

Detienen a Rodrigo Tapari

El excantante de «Ráfaga» vivió un momento de terror en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mientras el cantante realizaba una transmisión en vivo a través de Instagram. En el video se ve al cantante tocando un piano que encontró en el restaurante Tulum , por lo que se dispuso a cantar una canción.

Sin embargo, el alegre ambiente cambió y se puso tenso cuando de pronto unos uniformados ingresaron a lugar y detuvieron al cantante. Los uniformados no le dieron explicación alguna y pedían a Rodrigo que deje de filmarlos.

“Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema”, le dijo el artista a uno de los uniformados. Sin embargo, estos le dijeron que no había tiempo para dar explicaciones y debía seguir las indicaciones.

Mira también: Melissa Paredes revela que no la contactaron para estar en ‘AFHS’: “Hice un casting”

El intérprete de «Una cerveza» fue llevado hasta un carro al que los uniformados le obligaron a entrar y dentro le pidieron que corte su transmisión.

Este hecho alertó a todos los seguidores del cantante que observaban todo lo que ocurría mediante la transmisión en vivo. Algunos de los usuarios de Internet empezaban a sospechar que esto podría tratarse de una estrategia de marketing. Incluso uno de los seguidores de Instarandula le hizo llegar la noticia a Samuel Suarez quien lo publicó en su página.

«‘Samu’, ¿sabes qué pasó con Rodrigo Tapari? Estaba en vivo cantando y se lo llevó la policía apuntándole con un arma», indicó el usuario.

Mira también: Farik Grippa le responde a Gaby Zambrano tras llamarlo mentiroso: “Es totalmente bajo”

Sin embargo, minutos más tarde el hecho fue aclarado y Rodrigo Tapari calmó a sus fanáticos al revelar que no lo detuvieron no lo secuestraron.

¿Qué fue lo que sucedió?

Para alivio de todos el cantante se pronunció sobre lo ocurrido y explicó que todo se trataba de una broma que le hizo su equipo de producción. Rodrigo Tapari se encontraba junto a su equipo filmando un videoclip en el lugar. Sin embargo, no imaginó que sería víctima de una cruel broma por parte de sus compañeros.

“¡Mil disculpas a todos los que se asustaron igual que yo! Todo es parte del videoclip para el que nuestra productora nos invitó a participar en Bolivia. ¡Gracias por sus mensajes!”, explicó el cantante en sus redes sociales.