¡Qué-romántico!-Pareja-se-compromete-en-concierto-de-Corazón-Serrano

La gran agrupación de cumbia, Corazón Serrano, es una de las más queridas del Perú. Es por ello, que un joven se animó a proponerle matrimonio a su pareja en su último concierto realizado por el grupo.

¡Amor a la vista!

Un hecho inolvidable pasó este último fin de semana. El grupo de cumbia se encontraba realizando un concierto en celebración de sus 30 años de carrera musical. Pero hubo una gran sorpresa que dejó sorprendido a todo el público asistente.

Un joven llevó a su pareja al escenario, le regaló un ramo de rosas y le dedicó las siguientes palabras. «Agradecer al grupo por permitirme estar aquí en su hermoso y espectacular escenario, y agradecer al público en general, mil gracias», inicia.

Luego, pasa a continuar brevemente su historia de amor con su pareja la público y declararle todo el cariño y amor que siente por ella: «Hace algunos años, un mes de julio como ahora, conocí a una mujer maravillosa y encantadora, me enamoré mucho de ella. Cada día me enamoro más, mi amor está sorpresa lo he hecho con todo el amor que te tengo. Te amo amor, Te amo Cindy Capulí».

¡La pregunta más importante del momento!

Después de dar un pequeño discurso, el joven decide finalmente realizarle una pregunta muy importante a su pareja. Todo emocionado y nervioso, el joven le dice: «Este momento se quedará marcado en nuestras vidas y quedará un lindo recuerdo hasta la eternidad. Por eso esta noche, ante todos, quiero pedirte mi amor. ¿Te quieres casar conmigo?».

Tras esta pregunta, todo el público se emociona, hasta las mismas cantantes del grupo saltaron de emoción con la propuesta. Finalmente, la pareja del joven le responde: «Si mi amor, me quiero casar contigo».

Tras aceptar y estar oficialmente comprometidos, el público aplaudió la bella propuesta realizado por el joven ante todo el público asistente. El público y el animador, piden finalmente que se den un beso y lo hacen ante los aplausos del público. Un hecho, que sin lugar a dudas, quedará marcado en sus vidas.

Sobre el grupo

El grupo de cumbia más importante del Perú, está formado por Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano y el cantante masculino del grupo, Edu Baluarte.

La música de Corazón Serrano trasciende fronteras y ha logrado obtener millones de reproducciones en sus canciones como «En qué Brazos estará», «Mix Morena», «Vida ya no es vida» y otros más.