“Que se vaya preso», madre de delincuente abatido en chifa pide justicia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La madre de familia puso una denuncia contra el responsable de la muerte de su hijo quien entró a robar en un chifa y dueño lo redujo a disparos.

¡Un hecho que ha despertado críticas! y es que en Villa El Salvador se produjo un asalto en el que el asaltante terminó tendido en el suelo a causa de dos impactos de bala que realizó el dueño del local.

Ante la defensa del hombre que solo pretendía salvaguardar su seguridad y la de su familia, la madre del sujeto fallecido pide justicia.

La madre lo defiende

La mujer afirmó que su hijo no era ningún delincuente y que la última noche que lo vio le dijo que regresaba pronto por lo que la madre no sospechó que su hijo vaya a cometer algún delito.

“Me dijo ‘mamá ahorita, vengo’, voy a salir’, todavía le persigné. Todo el día no he podido dormir. Me han dicho que tengo que ir a reconocer el cuerpo, pero no puedo ir sola, sufro de la presión alta”, señaló la mujer.

Además, la progenitora del delincuente pidió justicia y que el responsable de la muerte de su hijo, es decir el dueño del chifa, vaya preso por lo que hizo.

“Que se vaya preso ese asesino que ha matado a mi hijo, que se vaya preso ese asesino”, aseveró.

El sujeto abatido se hacía llamar Jhan, de 33 años, vivía con ella y le ayudaba a vender anticuchos. El hombre deja a dos hijas de 15 años.

De víctima a investigado

El empresario, que al ver a un menor de edad y dos mujeres siendo amenazadas por un delincuente, no dudó en disparar dos veces contra el sujeto.

Mira también: Cierran playa artificial en SJL tras captar a una pareja manteniendo relaciones sexuales

Según las cámaras de seguridad, el malhechor entra al local con el objetivo de robar las ganancias del día. Sin embargo, no contaba con el dueño quien ya había recibido amenazas semanas atrás.

De inmediato, Chávez Santillán fue trasladado a la comisaría de Villa El Salvador y según el General de la Policía Óscar Arriola acotó que el empresario actuó en defensa propia por lo que no deberá ser procesado ante ningún crimen.

«Él actuó en legítima defensa ante la amenaza del delincuente, además tenía permiso de portar armas», señaló.

Finalmente, liberado

Por otro lado, se sabe que el empresario tenía autorización de portar armas ya que ante las amenazas prefirió optar por su seguridad ante cualquier emergencia. De acuerdo a información de último momento Chávez Santillán fue liberado tras defender su negocio y a su familia.

Mira también: Ministerio de Salud aprueba estrategia para enfrentar bajas temperaturas

Hasta el día de hoy el chifa continúa cerrado y se espera que reabra sus puertas en las próximas horas. Por su parte, el dueño de local deberá asistir al departamento de investigación criminal para brindar su declaración.