«Que vaya y denuncie», Magaly no teme amenazas de Cuto Guadalupe

La conductora Magaly Medina habló en su último programa tras las amenazas que recibió por parte de Cuto Guadalupe tras difundir ampay de su pareja con otro.

Cuto advierte a Magaly

El exjugador aprovechó la rueda de prensa, para recordarle a la popular «Urraca», que ya tenían un asunto pendiente por lo que continuará con el caso hasta las últimas consecuencias.

«A ella la he visto en un tema personal, ella vive con el odio. Yo ya empecé con mis abogados, voy a seguir hasta las últimas consecuencias, yo siempre le mandé mensajes que quería una conversación con ella”, empezó diciendo.

Y es que, Guadalupe reafirmó que la conductora lastimó mucho a su familia tras acusarlo por feminicidio, esto provocó que su madre y sus más allegados se vieran afectados por las palabras de la periodista por lo que le pidió que se retracte, algo que según el exjugador nunca hizo.

Lo enfrenta

Tras estas declaraciones, Magaly Medina lo invitó a que continúe su denuncia si considera que tiene la posibilidad de ganar.

“Que vaya a las instancias que considera necesarias que vaya y que denuncie, pero ahí no hay manera porque a quien debería demandar es a su expareja que quiso dar un testimonio que nosotros como programa de televisión recibimos”, respondió la «Urraca».

Esto en vista de un antiguo reportaje que emitió Magaly en setiembre del 2019, ‘Magaly TV La Firme’ le dio espacio a su exesposa Giselle Zapata, tras acusarlo de violencia familiar y de no cumplir con la manutención para los hijos que tuvieron juntos.

«Yo no le debo respeto»

Por otro lado, la periodista también habló sobre las duras palabras que tuvo el expelotero hacia ella tras la difusión del ampay y recalcó que ella no le debe nada a Guadalupe.

«Yo no te fui infiel, yo no me fui a un hotel con otro, yo no te debo fidelidad. A quién debes reclamarle es a quién te engañó», afirmó Medina.

Pues Cuto explotó en contra de Magaly y confesó que vio el ampay tomado de la mano de su madre quien lloró al ver la infidelidad de su pareja.

«Vas a pagar las lágrimas de mi madre y con creces», fue lo que dijo Cuto en la rueda de prensa.