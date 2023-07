Compartir Facebook

Wendy Guevara viene sonando con más fuerza tras rumorearse como nueva conductora y posible jale de radio Karibeña. La inseparable amiga de Nicola Porcella pondría de vuelta y media la radio.

Sin embargo, poco se sabe del pasado de la mujer trans, pues el personaje de ‘La casa de los famosos México’ no la habría tenido fácil.

Salto a la fama

Wendy tiene 29 años es youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero que ha logrado acaparar la atención de sus fieles seguidores.

El video viral que lazó al estrellato a Wendy se dio en el 2017 cuando estaba junto a su amiga Paolita Suárez, ambas iban a tener una cita a ciegas, pero terminaron perdiéndose en un cerro en la ciudad de León en Guanajuato.

‘Estamos perdidas, perdidas, perdidas”, fue su célebre frase que las llevó a llevarse un premio en los MTV MIAW como el video viral más exitoso en redes sociales.

La influencer contó en el reality mexicano que desde muy pequeña sufrió constantes abusos por ser una persona gay, pues no era ni bien vista por su propio padre.

A pesar de no tener el respaldo de su padre, su madre y sus hermanas fueron sus pilares más importantes para perseguir sus sueños.

Boom en las redes sociales

Wendy Guevara ha logrado consolidar una gran comunidad en las redes sociales, pues en sus cuentas supera el millón de seguidores, donde comparte videos, fotos y contenido junto con otros creadores.

Por otro lado, en TikTok también tiene un gran número de seguidores, igual al de Instagram. Aquí tiene más de 6.8 millones de «me gusta» en su contenido.

Y eso no es todo, su fama en redes sigue subiendo como espuma al ser el personaje más hilarante y elocuente de ‘La casa de los famosos México’ con su dupla Nicola Porcella.

¿Qué vínculo tiene con Nicola Porcella?

En el reality ‘La casa de los famosos’ se ha creado una fuerte amistad entre Nicola Porcella y Wendy, ambos han demostrado ser muy compatibles, tanto así que cibernautas esperan un romance.

En diferentes situaciones ambos se han visto en situaciones comprometedoras que hasta se podría sospechar de algún gusto de por medio en la parejita.

Pero hubo un momento que llamó la atención y fue cuando el peruano casi le roba un beso a la mexicana y alborotó a las redes sociales. Incluso, no ha dejado de halagar su físico en más de una ocasión.

Pese a todo, ha sido la propia Wendy quien se ha encargado de negar algún tipo de interés por sobre su compañero y afirmó que si bien le parece atractivo no es con intención de tener algo formal.

“Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ‘güey, quiero algo con Nicola’, o sea es de broma, no soy tan pendiente en dos días”, relató.