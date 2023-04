«¿Quién la va a extrañar?», Magaly Medina no cree en renuncia de Brunella Horna y se ríe

Compartir Facebook

La hilarante conductora Magaly Medina se tomó a broma la renuncia indefinida de Brunella Horna del programa «América Hoy».

¿Qué dijo Magaly?

La conductora se rio de la inesperada noticia de Brunella Horna al dar un paso al costado del programa de Gisela Valcárcel, pues al parecer estaría atravesando delicados problemas de salud.

Frente a este panorama la «Urraca» no dudo en «chancar» a la Baby Brune por sus recientes declaraciones.

«No sabes con la cara que la escuchaban a Brunella que anunciaba que no iba a estar, que se iba a tomar un tiempo antes de volver al programa, pero yo digo: ‘¿Quién la va a extrañar?’ Hay que ser honestos, no hay que fingir, no hay que elogiar por las puras ni sobonear solo porque es la esposa de un Acuña», expresó Magaly Medina.

Y es que al parecer la conductora no cree en la renuncia de Brunella y que todo el show fue armado para subir el rating del programa.

No se solidariza con Camila

Por otro lado, Brunella no sintió empatía por el pasado que le tocó vivir a Camila Ganoza, ex esposa de Richard Acuña.

Solo atino a priorizar la buena relación de Ganoza y Acuña para que puedan cumplir su rol de padres sin perjudicar su bien emocional.

Hasta el momento «Baby Brune» no ha ofrecido las razones por las que se encuentra en delicado estado de salud lo que la llevo a viajar a Chiclayo su provincia de origen donde prefiere pasarla al cuidado de sus seres amados.

No descarta embarazo

Hasta el momento Brunella Horna no ha dado un diagnóstico completo sobre el mal que padece que la llevo a alejarse de la pantalla chica.

Rumores apuntan en que la empresaria estaría llevando un embarazo de riesgo por lo que se ha refugiado en la protección de su familia en Chiclayo, lugar donde se encuentra junto a Richard Acuña su esposo.