¿Quién se apunta? Gisela Valcárcel en busca del amor a través de Tinder

¡Quiere volver a enamorarse! Gisela Valcárcel sorprendió hace unas semanas anunciando que, por este año, no estaría en la conducción de ningún programa. Pero, sin duda, lo que ha llamado más la atención de todos es lo que confesó la rubia en “América Hoy”: se encuentra buscando el amor en Tinder. Además, recalcó que aún no conoce a su “Romeo”, pero confesó haber conocido a un hombre llamado Luis, de quien no quiso dar mayores detalles.

Gisela en modo Tinder

Una de las conductoras más “legendarias” de la televisión peruana es Gisela Valcárcel. La “Señito”, desde hace varios años, se encuentra soltera y muchos de sus fanáticos esperan volver a verla en amores.

Su última relación mediática fue con Roberto Martínez, con quien incluso se atrevió a coquetear durante algunos programas de “El gran show”. Cuando todos pensaban que ambos podrían regresar, tanto el exfutbolista como la rubia conductora dejaron en claro que se respetan mucho como expareja.

Pese a que afirma estar disfrutando de su soltería, en exclusiva para “América Hoy”, la “Señito” confesó que conoció un hombre y que se encuentra en “modo Tinder”. “¿Es cierto que has conocido a tu verdadero Romeo?”, fue la pregunta que le hizo Janet Barboza.

Ante las risas, Gisela Valcárcel no pudo ocultar su nerviosismo y respondió. “No, pero he conocido un hombre llamado Luis, que no les puedo decir. No he conocido a mi Romeo, siempre hago amigos, caminando…”, confesó.

La conductora también reveló que tiene descargado en su celular la aplicación Tinder, ya que está cansada de los “hombres aburridos”.

“Ya estaba tipo Tinder porque después de estar aquí y ver cosas como que las mujeres viajan con sus parejas, las discusiones que yo he visto, los hombres aburridos. Entonces yo digo, ‘vengo y me disfruto sola’, les digo a las mujeres que estén con sus esposos que viajen, pero que hablen con sus hombres”, precisó la “Señito”.

Duras críticas de Magaly

Estas declaraciones de Gisela Valcárcel hicieron eco en su archirrival televisiva, Magaly Medina, quien no dudó en criticarla. La “Urraca” insinuó que las declaraciones de la “Señito” se deben al estreno de su programa que se estrenará este sábado por América Televisión.

“Cualquier cosa de su vida personal, pero nunca aparece el novio dichoso, nunca existió, solo existió en su imaginación y es una estrategia marketera para vender su segunda temporada”, “disparó” Magaly.

“Ella tiene una edad y es soltera y libre e independiente, pero solo lo cuenta cuando promociona un programa, pero luego le echa barro a la pareja”, finalizó.