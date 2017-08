Quiere sacar a ucraniano

El brasileño Thiago Cunha se enfrentará por primera vez en “El gran show” a Alexander Kob­zar –el imbatible ucraniano– y está decidido a entre­gar cuerpo y alma para vencerlo en el decisivo duelo por su permanen­cia en la pista de baile de Gisela Valcárcel.

“Entré con la cabeza en alto a la pista y salí mirando abajo. Es parte de la competencia estar en sentencia. Lo tomo como un desafío competir con el ucraniano y siento que me da más responsabilidad. Será difícil sacar al ucraniano, pero no importa cuántas veces eliminó a otros competidores, yo tengo el público que me apoya y que va a estar con­migo siempre. Tengo gente de todas partes, Chile, Brasil, Perú”, precisó el sexy brasileño, que apareció en la última gala como uno de los retadores en el ‘Primer Campeonato Mundial de Baile’.

