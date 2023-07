¡Radical decisión! Christian Cueva definió su futuro en Alianza Lima

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Se va a su cueva? Christian Cueva fue el diferente de la selección peruana en el camino rumbo al mundial de Rusia 2018. Después de la justa mundialista, el nivel de “Aladino” fue duramente cuestionado, ya que diversos expertos consideraban que no estaba a su 100%. Este año llegó como el refuerzo de lujo para la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, sin embargo, hasta el momento, no ha destacado como se pensó. A todo ello se le suma una “raya más al tigre”, ya que, sin previo aviso, se ausentó del último entrenamiento de la escuadra blanquiazul.

También puedes leer: “Extraño dar de lactar demasiado”, Andrea San Martín revela que desea adoptar un bebé

Pronunciamiento oficial

Desde su llegada al club blanquiazul, los hinchas de Alianza Lima se ilusionaron. Muchos pensaron que de la mano de Christian Cueva, el bicampeón del fútbol peruano haría bien las cosas en la Copa Libertadores y demostraría toda su valía en el torneo local, sin embargo, no sucedió ni lo uno ni lo otro.

Tras las imágenes difundidas ayer por Magaly Medina, el hincha blanquiazul pegó el gritó en el cielo, por lo que, hace unas horas, “Aladino” no tuvo más remedio que pedir perdón a la opinión pública, en especial, a toda la comunidad de Alianza Lima.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada, que en las últimas horas hice más aguda. Estas disculpas van en especial para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado”, dijo el jugador en la primera parte de su mensaje.

También puedes leer: ¿Adiós a “El gran chef famosos”? Conoce el nuevo reality que alista Latina

Asimismo, el jugador tomó una radical decisión respecto a su futuro en Alianza Lima. El volante nacional señaló que acatará la sanción que le imponga el club, pero además, buscará ayuda.

“La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga, es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”, finalizó Cueva en el mensaje que envió en redes sociales.

¿Qué determinó Alianza Lima sobre Christian Cueva?

La alegría por el sufrido triunfo ante Deportivo Municipal duró poco en la directiva aliancista. Los jugadores del cuadro blanquiazul fueron citados en horas de la mañana del lunes, pero una notable ausencia llamó la atención: Christian Cueva.

De inmediato, los rumores empezaron a esparcirse y Alianza Lima tuvo que ponerle paños fríos a la situación. Mediante un comunicado en redes sociales, los íntimos indicaron que el volante blanquiazul nunca avisó ni pidió permiso alguno para faltar a los entrenamientos.

“Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club”, se lee en el inicio del comunicado que la entidad blanquiazul emitió en sus redes sociales.

También puedes leer: ¡Lo dijo! ¿Milett Figueroa estaría con un chef? Esto confesó la modelo [VIDEO]

Asimismo, el club bicampeón del fútbol peruano indicó que tomará cartas en el asunto. Aseguró que realizarán las investigaciones correspondientes para decretar una decisión en torno al futuro de Christian Cueva en el equipo.

“Ante esto, el club Alianza Lima viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correspondientes”, agregó el equipo blanquiazul.

“El club Alianza Lima continúa trabajando en busca de la excelencia y la profesionalización de la institución. Asimismo, condenamos cualquier acción o acto de indisciplina que vaya en contra de estos lineamientos”, finalizaron.

“Aladino” en concierto

En redes sociales, se difundieron unas imágenes de Christian Cueva en un concierto de cumbia. Esto sucedió el domingo, luego del triunfo de Alianza Lima ante Deportivo Municipal. Al futbolista se le ve en un ambiente de la discoteca Santorini, donde se presentó la orquesta trujillana Los Villacorta.

Por ello, el Comando Sur hizo su pronunciamiento oficial y amenazó al jugador blanquiazul por su parte de profesionalismo. Argumentaron que ningún jugador o nombre está por encima de Alianza Lima y harán respetar ello.

«Nunca nadie ha pasado por encima del club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni siquiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres; simplemente, no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul; simplemente, eres repudiable», indicaron.