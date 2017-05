Rafael aconseja a Krayg tras grabar un video cantando canción del ‘Chato’

El combatiente Rafael Cardozo lamentó el comportamiento de Krag Peña tras enterarse que grabó un video en la ducha cantando uno de las canciones de Mario Hart. “Vi lo que sucedió con ellos hace unos días, son cosas que no deben suceder porque uno va a competir, a pelear por su equipo, pero no a pelear por cosas personales. En el video se nota que lo está hincando, lo está provocando y espero que Mario no caiga en ese juego. Espero que las cosas entre ellos se solucionen”, comenta el chico de reality, quien apadrinó el segundo spa ‘Luis and Luis by Cachaza’ en Los Olivos.

Asimismo, recomendó a Krayg evitar enfrentamientos televisivos porque podría perjudicar más su estadía en nuestro país. “Estás cosas se deben evitar por el bienestar de ellos, no sé cómo va su proceso (con migraciones) pero creo que merecen una oportunidad”, dijo.

“MUCHOS SON GALLITOS”

Por su parte, Jenko Del Río recordó la época en que tuvo algunos roces con Mario Hart, cuando ambos eran competidores en ‘Combate’ y habló el enfrentamiento que tuvo el piloto con Krayg Peña.

-¿Crees que Mario pierde rápido los papeles?

No, para nada. Mario siempre se controla mucho, es una de las cosas que yo puedo rescatar de él, pero creo que habido un cargamontón con Mario y todo tiene un límite.

-¿Conoces algún chico reality que fuera de pantalla se haya peleado físicamente?

No que yo sepa. Voy a ser sincero y esto lo digo en general, muchos son muy gallitos en pantalla, pero a la hora de la hora, fuera de cámaras cuando las cosas se deben de arreglar entre los dos hombres, arrugan. Yo creo que peleándose físicamente no se arregla nada, para eso se ha inventado el diálogo.